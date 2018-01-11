Шамиль Тарпищев: "Шарапова способна побороться за победу на турнире в Австралии"

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев уверен, что при должной подготовке и хорошей игре, Марии Шараповой по силам одержать победу на Australian Open. Напомним, что в первом круге россиянка встретится с немкой Татьяной Марией.

– У Шараповой нормальная турнирная сетка, пусть проходящих матчей не будет, но сетка трудовая и все зависит от нее самой, – цитирует ТАСС Тарпищева. – Многое будет зависеть от степени усталости и психики. При хорошей игре, как в Китае в конце прошлого сезона, Мария может побороться за победу. Зная ее характер, видя, что она набирает форму, Шарапова способна побороться за элиту.

Вообще, по сетке турнира все наши распределены удачно, сетка неплохая. Реально нет таких провальных вариантов, чтобы мы говорили, что шансов нет. В женском турнире вообще нет фаворита, любая из 12-15 человек может выиграть. В силу даже субъективных причин, как то усталости, погоды и психологии.