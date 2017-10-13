Шамиль Тарпищев: "Шарапова сможет сыграть в первом круге "Кубка Кремля" только во вторник"

Президент ФТР Шамиль Тарпищев подчеркнул, что теннисистка Мария Шарапова проведет первый матч "ВТБ Кубка Кремля" во вторник, 17 октября. Ранее сообщалось, что россиянка получила wild card турнира.

На этой неделе Шарапова принимает участие на турнире WTA в Тяньцзине. В полуфинале она встретится с китаянкой Пэн Шуай.

– Она точно приедет. Правда, интересно, как Шарапова будет добираться из Китая, – сказал Тарпищев в эфире программы "Все на матч". – В любом случае, она сможет сыграть в первом круге только во вторник. Это определено регламентом.

Напомним, что "ВТБ Кубок Кремля" пройдет в Москве с 14 по 22 октября на кортах спорткомплекса "Олимпийский".

Шарапова сыграет на "Кубке Кремля"