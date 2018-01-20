Шамиль Тарпищев: "Шарапова может войти в топ-20 перед стартом Roland Garros"

Глава Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев выразил мнение, что уровень игры позволит россиянке Марии Шараповой войти в число двадцати лучших теннисисток мира перед стартом Roland Garros.

Ранее Шарапова проиграла в третьем круге первого в сезоне турнира серии "Большого шлема" Australian Open немке Ангелик Кербер – 1:6, 3:6.

– Большой трагедии в этом поражении нет, потому что Кербер сыграла свой лучший матч за последние два года. Маша играла неровно – блестящие розыгрыши чередовались с досадными ошибками, было много брака, – приводит ТАСС слова Тарпищева. – Срывы на большие ауты говорят о том, что нервная система Шараповой еще не адаптировалась к соревнованиям. Нужно подождать.

К Открытому чемпионату Франции Мария должна играть стабильнее, сейчас главное наиграться. Думаю, что к этому моменту она будет в районе двадцати лучших в рейтинге, и тогда она будет сеяной, получит несколько проходных кругов при удачном жребии. В женском теннисе нет фаворита, сейчас еще подходит целая плеяда молодых теннисисток. Не надо ориентироваться на то, что Мария должна обязательно побеждать, но в элиту попадать нужно.