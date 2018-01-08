Шамиль Тарпищев: "Шарапова должна войти в топ-20 рейтинга WTA к Roland Garros"

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев отметил, что Мария Шарапова должна войти в топ-20 рейтинга WTA к Roland Garros. Он также добавил, что она бы уже добилась этого, если бы не получила травму в прошлом году.

Напомним, сегодня 30-летняя Шарапова вернулась в топ-50 рейтинга WTA, заняв 47-е место.

– Ей, конечно, надо еще наиграться и попасть в двадцатку, потом будет легче, в первых турах не будет таких сильных соперниц, – приводит "Р-Спорт" слова Тарпищева. – Пока все у Маши идет нормально, в рабочем порядке.

Если бы в прошлом году у нее не было травмы, она бы реально уже была в двадцатке, как это и планировалось. Думаю, к Rolan Garros она должна уже быть в двадцатке сильнейших.

Rolan Garros пройдет с 21 мая по 10 июня.