Шамиль Тарпищев: "Шарапова должна войти в топ-20 рейтинга WTA к Roland Garros"

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев отметил, что Мария Шарапова должна войти в топ-20 рейтинга WTA к Roland Garros. Он также добавил, что она бы уже добилась этого, если бы не получила травму в прошлом году.
Напомним, сегодня 30-летняя Шарапова вернулась в топ-50 рейтинга WTA, заняв 47-е место.
– Ей, конечно, надо еще наиграться и попасть в двадцатку, потом будет легче, в первых турах не будет таких сильных соперниц, – приводит "Р-Спорт" слова Тарпищева. – Пока все у Маши идет нормально, в рабочем порядке.
Если бы в прошлом году у нее не было травмы, она бы реально уже была в двадцатке, как это и планировалось. Думаю, к Rolan Garros она должна уже быть в двадцатке сильнейших.
Rolan Garros пройдет с 21 мая по 10 июня.
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Бней Иегуда
А что мешает стать первой?)) Ведь современный теннис по мнению поцреотов не торт, и Халеп, Плишкова, Возняцки, Мугуруса, это так себе, семечки для неудержимой.)) Или всё-таки торт?))
18:38 8 января