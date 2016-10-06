Шамиль Тарпищев: "Шарапова должна войти в форму в течение 4-5 месяцев"

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев заявил, что Марии Шараповой после возвращения на корт потребует 4-5 месяцев для возвращения былых кондиций. То есть бывшая первая ракетка мира сможет заиграть в прежнюю силу только к осени будущего года.

Напомним, спортивный арбитражный суд (CAS) во вторник сократил срок отстранения теннисистки за применение мельдония с 24 до 15 месяца. Шарапова сможет принимать участие в соревнованиях с 26 апреля 2017 года.

– Решение, которое было принято CAS, оптимальное, – сказал Трапищев. – Если придерживаться буквы закона, Мария употребляла запрещенный препарат мельдоний после 1 января и получила минимальный срок дисквалификации – 2 года. Учитывая все ее спортивные заслуги, суд пошел навстречу. Такое решение – во благо Марии. Конечно, могло бы быть и лучше. Я знаю, что Шарапова не прекращала тренировок. Если Маша выполняла такие же нагрузки, как и во время соревнований, то, скорее всего, вернуться в большой спорт будет не так сложно. Она должна справиться и войти в форму в течение 4 -5 месяцев после начала соревнований. (Любовь КОНЯЕВА)