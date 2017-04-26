Шамиль Тарпищев: "Шарапова доказала, что способна вернуться в элиту"

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев после победы Марии Шараповой над итальянкой Робертой Винчи (7:5, 6:3) в первом круге турнира WTA в Штутгарте заявил, что ему понравилось выступление россиянки, и отметил, что не нужно после первого матча делать прогнозы. Напомним, что это была первая игра спортсменки после 15-месячной дисквалификации за употребление мельдония.

– Она сегодня показала, что способна вернуться в элиту, – цитирует ТАСС Тарпищева. – Думаю, это произойдет относительно быстро. Но после первой игры не будем делать далеко идущих прогнозов.

Лучшего возвращения придумать было сложно. Мне очень понравилось то, как Шарапова выглядела. Особенно как она подавала. При этом она очень хорошо передвигалась, и чистота исполнения была на высоком уровне. Шарапова оставила очень приятное впечатление.

"СЭ" вел прямую трансляцию игры Шараповой