Шамиль Тарпищев: "Сейчас неправильно требовать от Шараповой побед в турнирах"

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев считает, что Мария Шарапова должна принять участие не менее чем в 10-12 турнирах, чтобы одерживать победы над соперницами, во встречах с которыми у нее возникают проблемы. В среду россиянка впервые в карьере потерпела поражение от румынки Симоны Халеп (2:6, 2:6), уступив в 1/8 финала турнира в Пекине.

- Я вообще считаю, что от Шараповой сейчас неправильно требовать результата, я имею в виду побед в турнире, - цитирует "Газета.Ru" Тарпищева. - Ей требуется еще адаптироваться в соревновательной обстановке и провести как минимум 10-12 турниров, чтобы начать обыгрывать тех, с кем она испытывает сложности сегодня.

Великая румынская стена

Шарапова впервые проиграла Халеп