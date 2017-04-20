Шамиль Тарпищев: "Серене Уильямс будет сложно вернуться из-за возраста"

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев отметил, что американской теннисистке Серене Уильямс будет сложно вернуться на корт после рождения ребенка в силу возраста. 35-летняя спортсменка ожидает рождения ребенка этой осенью. Она пропустит остаток сезона и вернется на корт в следующем году.

- Сложно ей вернуться на корт в таком возрасте будет, и сомнительно, что это произойдет, - цитирует Р-Спорт Тарпищева. - Конечно, она мощная и сильная, а из позитивных примеров я вспомню (Маргарет) Смит-Корт, которая вернулась (после рождения ребенка) и выиграла турнир "Большого шлема". Пример-то есть, но смущает возраст (Уильямс). Все будет зависеть от того, насколько она сохранит физические кондиции. Думаю, этот фактор может оказаться главенствующим. Я, во всяком случае, не уверен, что у нее получится вернуться.

В теннисе традиционны поздние дети, ведь в нашем виде спорта много противоречий относительно методик спортивной тренировки, потому что 34 - 36 недель в году приходится на соревнования. А возвращение на корт – это даже после травм сложное дело. Вон (Хуан Мартин) дель Потро до сих пор после операции вернуться не может. Конечно, хочется поздравить Серену, вчера вот с 30-летием поздравили Шарапову.