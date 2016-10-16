12:50 | ТЕННИС — WTA

Шамиль Тарпищев: "Российский финал возможен в женской сетке "Кубка Кремля"

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Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев высказал мнение, что российским теннисисткам по силам выиграть "Кубок Кремля". XXVII международный теннисный турнир завершится 23 октября.

– В женской сетке турнира играют все наши ведущие теннисистки и все они в разных частях сетки, здесь мы можем претендовать даже на российских финал, – цитирует ТАСС Тарпищева. – Естественно, у нас много и молодежи, и с этой точки зрения интересна отборочная часть сетки, где выступают все наши звездочки. Состав участниц в женской части турнира очень сильный и ровный, но мы надеемся, что наши выиграют этот турнир, тем более сетка благоприятная.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3708552

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