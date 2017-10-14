Шамиль Тарпищев: "Пришлось отговаривать Кузнецову от участия в "ВТБ Кубке Кремля"

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев заявил, что россиянка Светлана Кузнецова собиралась выступить на "ВТБ Кубке Кремля", несмотря на травму руки. Восьмую ракетку мира на турнире в Москве заменит представительница Бельгии Марина Заневская.

- Света Кузнецова очень хотела играть на Кубке Кремля, она рвется в бой, несмотря на травму, - цитирует "Р-Спорт" Тарпищева. - Мы уговаривали даже, чтобы не играла. Она и сейчас хочет играть. Но если усугубит травму, может вообще закончить. Мы страхуемся, Свете назначено консервативное лечение. Операция пока не грозит, но врачи не рекомендовали играть. Иначе травма только усугубится, лучше не доводить до операции. Здоровье важнее, чем турниры. Сухожилие лечится тяжело, месяц точно еще нужен на восстановление.

Отметим, что Кузнецова выиграла два предыдущих розыгрыша турнира - в 2015 году она в финале обыграла соотечественницу Анастасию Павлюченкову, а в 2016-м - австралийку Дарью Гаврилову.

В этом году турнир проходит с 14 по 22 октября. Его общий призовой фонд составляет 1,6 миллиона долларов.