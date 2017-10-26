Шамиль Тарпищев: "Новый турнир WTA в Москве - это шаг вперед для российского тенниса"

Президент ФТР Шамиль Тарпищев отметил, что проведение нового турнира WTA в Москве интерес и даст новый толчок развитию тенниса в России. Тарпищев также добавил, что хорошо, что есть люди, заинтересованные в развитии тенниса.

– Как президент ФТР хочу сказать, что это здорово, что в стране создается система соревнований, – цитирует "Р-Спорт" Тарпищева. – Проведение нового женского турнира в Москве – несомненно, шаг вперед для всех нас. Это хорошо, что есть люди, заинтересованные в развитии тенниса.

Мы благодарим WTA за доверие, а также ФТР за поддержку в рамках работы по согласованию проведения нового профессионального теннисного турнира в России. Мы считаем, что проведение турнира на самом высоком уровне организации в столице России с привлечением к участию игроков мировой величины, в том числе ведущих российских теннисистов, поднимет интерес и даст новый толчок развитию тенниса в нашей стране.

Напомним, что в следующем году летом в Москве состоится женский международный турнир WTA International Moscow Open с призовым фондом в размере 750 тысяч долларов. Турнир планируется провести как в одиночном, так и в парном разряде, с 23 по 29 июля на открытых грунтовых кортах теннисного центра имени Хуана Антонио Самаранча. Турнир станет третьим в календаре WTA, проводящимся в России после февральского St. Petersburg Ladies Trophy и закрывающего сезон "ВТБ Кубка Кремля".