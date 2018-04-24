Шамиль Тарпищев: "Не стоит ругать Шарапову за поражение"

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев отметил, что не стоит критично относиться к поражению Марии Шараповой в первом круге турнира WTA в Штуттгарте. Сегодня россиянка уступила француженке Каролин Гарсии в трех сетах.

- Только не надо ругать Марию за это поражение, потому что ругать ее не за что, - приводит "Р-Спорт" слова Тарпищева. - Главное, чтобы не было у нее травм. Нужно пожелать ей побольше матчей, соперниц полегче в начале турниров, потому что Гарсия - реальный игрок первой двадцатки, играет здорово.

Полтора сета Мария играла очень хорошо, я думаю, что она прибавила бы и могла бы довести игру до победы. Но игры в первом раунде с сильными теннисистками всегда таят в себе угрозу.