Шамиль Тарпищев: "Макаровой нечего бояться в матче с Уильямс"

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев считает, что у россиянки Екатерины Макаровой есть неплохие шансы на победу над Сереной Уильямс в матче первого круга US Open. По мнению функционера, американка может сыграть не в полную силу, учитывая, что это будет старт турнира.

– Может сработать такой фактор: ведущие теннисисты, как правило, в первом круге не играют на пределе, учитывая тот факт, что турнир длится две недели, – приводит "Р-Спорт" слова Тарпищева. – В первом круге шансов обыграть такого игрока, как Серена Уильямс, больше. Сделать это легче, чем потом. Я бы шансы рассчитывал как 40 против 60, но эти 40 – это очень много. В этом матче Кате нечего бояться, потому что она не будет держаться за результат. Когда кто-то верит, что может обыграть Серену, то у него сразу начинаются проблемы.