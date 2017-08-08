Шамиль Тарпищев: "Макарова способна вернуться в первую десятку рейтинга WTA"

Глава Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев отметил, что успех Екатерины Макаровой на турнире в Вашингтоне связан с тем, что она смогла избавиться от многочисленных травм. По его словам, россиянка пойдет по восходящей рейтинга WTA, лучший показатель в котором - восьмое место в 2015 году.

– Макарова способна вернуться в десятку лучших, – приводят "Известия" слова Тарпищева. – Целая череда травм не позволяла ей выйти на свой привычный уровень, но сейчас она избавилась от них и, несомненно, пойдет по восходящей в рейтинге WTA. После парной победы на Уимблдоне она выглядит очень уверенно. Если в целом говорить про ситуацию в рейтинге WTA, то среди женщин очень много равных соперниц. В последние два года подтянулось много молодых и очень талантливых теннисисток. Поэтому на турнирах "Большого шлема" на победу претендует по 15–17 игроков. А выигрывает тот, кто находится в лучшей форме в этот конкретный период. Также очень многое теперь зависит от жребия.