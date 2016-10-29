Шамиль Тарпищев: "Кузнецовой не хватило свежести в матче с Цибулковой"

Г лава Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев считает, что Светлане Кузнецовой в матче с Доминикой Цибулковой не хватило свежести. Россиянка уступила хорватской теннисистке в полуфинале итогового турнира WTA в Сингапуре в трех сетах.

– Усталость за сезон накопилась у всех спортсменок, но у Кузнецовой получился спрессованный турнир, ей обязательно нужно было выигрывать на Кубке Кремля, чтобы попасть на Итоговый турнир, – приводит ТАСС слова Тарпищева. – Она позднее всех приехала в Сингапур и попала в неминуемую адаптацию. Кузнецова получила тяжелую нагрузку и не смогла до конца восстановиться. У Кузнецовой более интересная игра, чем у Цибулковой, конечно, внутреннего заряда и физических кондиций не хватило. Если бы Кузнецова приехала раньше, то была бы в финале и даже могла бы выиграть, но отсутствие свежести помешало ей. В первом сете все получилось, а дальше не хватило свежести в комбинационной деятельности.