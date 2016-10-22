Шамиль Тарпищев: "Кузнецова на "Кубке Кремля" показала игру уровня итогового турнира WTA"

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев высказал мнение, что Светлана Кузнецова победой на "Кубке Кремля" доказала, что соответствует уровню итогового турнира WTA. В финальном матче россиянка, "посеянная" на турнире под первым номером, победила представительницу Австралии Дарью Гаврилову со счетом 6:2, 6:1.

– Кузнецова соответствует той восьмерке, которая сыграет в Итоговом турнире, она проводит великолепный сезон, – цитирует ТАСС Тарпищева. – Надо учитывать, что Гаврилова была не в лучших физических кондициях, устала, так как это была ее третья игра за несколько дней.