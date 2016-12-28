Шамиль Тарпищев: "Кузнецова может претендовать на победу в турнире "Большого шлема"

Президент ФТР Шамиль Тарпищев высоко оценил перспективы Светланы Кузнецовой в следующем сезоне. 31-летняя теннисистка завершила 2016 год на девятом месте в рейтинге WTA, выиграла два турнира WTA и добралась до полуфинал Итогового турнира года.

– Светлана сыграла, как в лучшие годы, – цитируют "Известия" Тарпищева. – Проявила бойцовский характер, выиграв целую серию игр в сумасшедшем цейтноте, добралась до полуфинала Итогового турнира WTA. Она по праву входит в десятку сильнейших теннисисток мира. Если она продолжит в том же духе, то в следующем году может вновь претендовать на победу в одном из турниров "Большого шлема". Жаль, что Света не смогла выиграть Олимпийские игры. Она была в очень хорошей форме, и я рассчитывал, что она дойдет до финала. Но удача была не на ее стороне.