Шамиль Тарпищев: "Касаткина успешно провела "ВТБ Кубок Кремля", но способна прибавить"

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев отметил, что Дарья Касаткина показала хороший уровень тенниса на "ВТБ Кубка Кремля". Тарпищев также добавил, что спортсменке нужно прибавлять в выносливости.

- Касаткина показала хороший уровень тенниса, как и несколько наших молодых теннисистов, - цитирует ТАСС Тарпищева. - Ей, безусловно, нужно прибавлять, в том числе в выносливости. Двадцатка для нее - не самоцель, она может быть гораздо выше.

Напомним, что Касаткина уступила в финале "ВТБ Кубка Кремля" немке Юлии Гергес в двух сетах - 1:6, 2:6.