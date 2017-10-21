14:53 | Теннис — WTA

Шамиль Тарпищев: "Касаткина успешно провела "ВТБ Кубок Кремля", но способна прибавить"

1

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев отметил, что Дарья Касаткина показала хороший уровень тенниса на "ВТБ Кубка Кремля". Тарпищев также добавил, что спортсменке нужно прибавлять в выносливости.

- Касаткина показала хороший уровень тенниса, как и несколько наших молодых теннисистов, - цитирует ТАСС Тарпищева. - Ей, безусловно, нужно прибавлять, в том числе в выносливости. Двадцатка для нее - не самоцель, она может быть гораздо выше.

Напомним, что Касаткина уступила в финале "ВТБ Кубка Кремля" немке Юлии Гергес в двух сетах - 1:6, 2:6.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/4666212

1
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ (1)
Войти, чтобы оставить комментарий

Thomas_Boy_

Она даже днищевый Кубок Кремля не может выиграть. О чем речь вообще?

15:07