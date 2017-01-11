Шамиль Тарпищев: "Касаткина не восстановилась после игры с Кербер, поэтому проиграла Конте"

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев объяснил причины поражения россиянки Дарьи Касаткиной в матче 1/4 финала турнира WTA в Сиднее от британки Джоанны Конты (3:6, 5:7). В 1/8 финала Касаткина была сильнее первой ракетки мира немки Ангелик Кербер.

– Касаткина свое дело на турнире сделала – обыграла Кербер накануне, – цитирует ТАСС Тарпищева. – После той игры не восстановилась, что стало причиной поражения в четвертьфинале, такое с молодежью бывает. Плюс нехватка стабильности. Ничего страшного не произошло, это просто этап подготовки к Открытому чемпионату Австралии.