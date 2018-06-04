Шамиль Тарпищев: "Касаткина может дойти до финала Roland Garros"

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев высказал мнение, что Дарья Касаткина может дойти до финала Roland Garros, если справится с грузом ответственности.



Сегодня, 4 июня, в матче 4-го круга россиянка обыграла датчанку Каролин Возняцки (7:6 (7:5), 6:3). В четвертьфинале Касаткина сыграет с американкой Слоун Стивенс.

- У женщин 12 теннисисток могут выиграть турнир, потому что нет явного лидера, все может быть, - приводит ТАСС слова Тарпишева. - Корт менее жесткий по сравнению с прошлыми годами, что тоже влияет на игру. С позиции комбинаций, тактики Касаткина в порядке. Немного не хватает силовой выносливости, но в данной ситуации на грунте все может произойти.

Все будет зависеть от нервной системы. Было заметно, как Даша во встрече с Возняцки нервничала. Молодым тяжело, давит груз ответственности. Если Дарья не будет держаться за результат и играть в свое удовольствие, то она может дойти и до финала.

Roland Garros завершится 10 июня.

Касаткина впервые вышла в четвертьфинал турнира "Большого шлема"