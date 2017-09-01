Шамиль Тарпищев: "Хочу пожелать, чтобы дочка Серены Уильямс равнялась на маму"

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев поздравил теннисистку Серену Уильямс с рождением дочери и пожелал новорожденной равняться на свою знаменитую маму, чтобы в будущем продолжить спортивную династию.

Бывшая первая ракетка мира родила девочку весом чуть более трех килограммов в больнице в Уэст-Палм-Бич, Флорида.

– Величайшая спортсменка родила дочку, у нее сейчас, наверное, праздник души! Теперь приоритеты в жизни будут расставляться у нее по-другому, – приводит "Р-Спорт" слова Тарпищева. – Я с удовольствием поздравляю ее с рождением дочери и желаю, конечно, чтобы Серена вернулась на корт, потому что такие великие спортсмены, как она, это штучный товар во все времена.

Думаю, что навряд ли по совокупности результатов кто-то достигнет того, чего достигла Серена в карьере своим мастерством. Такие люди, как она, рождаются практически раз в столетие, и я хотел бы пожелать, чтобы дочь равнялась на маму и продолжила спортивную династию.

Серена Уильямс родила дочь