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Шамиль Тарпищев: "Главный вопрос для Кузнецовой - как она пережила Олимпиаду-2016"

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Глава российской теннисной федерации Шамиль Тарпищев оценил шансы российских теннисисток на проходящем в эти дни турнире "Большого шлема" - US Open. По мнению Тарпищева, главный вопрос в том - смогли ли россиянки отдохнуть после Олимпиады-2016.

– Какими вы видите шансы на US Open Светланы Кузнецовой?

 
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– Света в Рио находилась в идеальной форме. Вот как она пережила Олимпиаду – большой вопрос. Кузнецовой не хватило всего нескольких мячей, чтобы пробиться в полуфинал как в одиночке, так и в паре. Может быть, в эти моменты ей стоило сыграть проще, не выдумывать.

– Дарья Касаткина начинает среди взрослых второй полноценный сезон. Считается, что он обычно бывает более сложным, чем первый.

– Не думаю, что для Касаткиной этот момент будет иметь принципиальное значение. У нее очень крепкая, не ломкая психика. Меньше всего она может быть подвержена синдрому "второго года". Для Даши важно, сможет ли она стряхнуть нервную усталость, которая накопилась у нее на Олимпиаде. (Владимир РАУШ)

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