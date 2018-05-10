21:14 | Теннис — WTA

Шамиль Тарпищев: "Если Шарапова обойдется без травм, то быстро войдет в топ-20 рейтинга WTA"

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Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев отметил, что выход Марии Шараповой в четвертьфинал турнира в Мадриде является хорошим результатом для нее. Россиянка в этой игре уступила голландке Кики Бертенс.

- Несомненно, выход в четвертьфинал - это неплохой результат для Марии, учитывая все обстоятельства, - приводит "Р-Спорт" слова Тарпищева. - Ей надо сейчас наиграться, главное, чтобы не было травм. Я смотрел ее игры, по качеству она играла очень прилично на грунте. Физически она выглядела очень хорошо. Если травм не будет, ясно, что она достаточно быстро войдет в двадцатку, ну а дальше, когда будет сеяной, ей будет уже легче играть на турнирах.

Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/tennis/20180510/1136697478.html

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (3)
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За Арсеналий с децтва!))

Тарпищев эту мантру уже второй год повторяет.)) Но без допинга уже второй сезон по нулям.)

21:59

За Арсеналий с децтва!))

Только ты работаешь, а я нет.) Когда твои прогнозы начнут сбываться, тоже сможешь не работать.)

21:57

Thomas_Boy_

Прогнозы Тарпищева сбываются даже реже, чем прогнозы Смоки.

21:28

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