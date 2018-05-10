Шамиль Тарпищев: "Если Шарапова обойдется без травм, то быстро войдет в топ-20 рейтинга WTA"

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев отметил, что выход Марии Шараповой в четвертьфинал турнира в Мадриде является хорошим результатом для нее. Россиянка в этой игре уступила голландке Кики Бертенс.

- Несомненно, выход в четвертьфинал - это неплохой результат для Марии, учитывая все обстоятельства, - приводит "Р-Спорт" слова Тарпищева. - Ей надо сейчас наиграться, главное, чтобы не было травм. Я смотрел ее игры, по качеству она играла очень прилично на грунте. Физически она выглядела очень хорошо. Если травм не будет, ясно, что она достаточно быстро войдет в двадцатку, ну а дальше, когда будет сеяной, ей будет уже легче играть на турнирах.