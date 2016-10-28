Шамиль Тарпищев: "Если Кузнецова будет свежая - она обязана выходить в финал WTA"

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев высказал мнение, что Светлана Кузнецова располагает более широким арсеналом ударов по сравнению с соперницей по полуфиналу итогового турнира WTA Доминикой Цибулковой. Тарпищев заявил, что россиянка обязана проходить в финал соревнования.

– Цибулкова – игрок чисто задней линии, – цитирует "Р-Спорт" Тарпищева. – Она играет не быстрее таких соперниц на турнире, как Мугуруса, Ангелик Кербер, Каролина Плишкова, которые действуют помощнее. Света – разнообразный игрок, она может все. Вопрос тактического исполнения, а это зависит от свежести. У Светы больше в арсенале ударов, вращений, которые она может использовать против Цибулковой. Если Кузнецова будет свежая, она обязана выигрывать. У нее более разнообразный арсенал.

Кузнецова играет на итоговом турнире WTA "с листа". Сейчас у нее самые плохие дни в плане акклиматизации. Ей не нужна была нагрузка сегодня, надо было просто играть в свое удовольствие. После победы в двух матчах эта встреча с Мугурусой (6:3, 0:6, 1:6) и должна была стать щадящей, чтобы Света успела восстановиться к полуфиналу. Это правильно, если она сегодня сознательно берегла себя.