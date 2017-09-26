Шамиль Тарпищев: "Если бы не травма, Касаткина была бы в топ-10 уже в этом году"

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев выразил мнение, что Дарье Касаткиной было бы под силу войти в десятку рейтинга WTA в этом году, если бы не травма. Теннисистка на турнире в Ухани обыграла вторую ракетку турнира Симону Халеп - 6:2, 6:1.

- Ей реально многое по силам в этом сезоне, - цитирует "Р-Спорт" Тарпищева. – Если бы не травма в начале года, то ее форма была бы еще лучше. Она молодая, но ясно, над чем надо работать – над скоростно-силовой выносливостью. Несомненно, карьера продвигается по возрастающей, Касаткина - очень умный игрок, разнообразный, любит играть от контратаки. Если добавит в скоростно-силовой работе, то спокойно может быть в мировой десятке. Да если бы не травма, то в десятке она была бы уже в этом году.