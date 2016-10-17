Шамиль Тарпищев: "Цибулковой из-за итогового турнира WTA было нецелесообразно играть в Москве"

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев считает, что Доминике Цибулковой, которая ранее гарантировала себе участие в итоговом турнире WTA, было нецелесообразно выступать на "Кубке Кремля" из-за нагрузок. Словачка в воскресенье обеспечила себе место на итоговом турнире WTA и отказалась от участия в "Кубке Кремля", розыгрыш основной сетки которого стартует в понедельник в Москве.

– Я к этому спокойно отношусь, – цитирует "Р-Спорт" Тарпищева. – Столько недель соревнований кряду – это, конечно, насилие над организмом. Спортсмены ищут как лучше и как проще и даже в ущерб штрафам это делают. Ясно, что она попала на итоговый турнир, и с позиций подготовки ей нецелесообразно играть. Нагрузка к концу года наслаивается, так можно не сыграть вообще на итоговом турнире.