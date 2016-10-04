Шамиль Тарпищев: "CAS признал большие заслуги Шараповой перед теннисом"

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев объяснил корреспонденту "СЭ" причину сокращения дисквалификации Марии Шараповой. Сегодня Спортивный арбитражный суд (CAS) вынес вердикт, согласно которому срок отстранения россиянки сокращен до 15 месяцев.

– Сторона Шараповой просила отменить дисквалификацию теннисистки совсем, – подчеркнул Тарпищев. – Но юридических оснований для этого не было. Маша сама подтвердила, что принимала мельдоний во время последнего Australian Open. По большому счету, ей совсем не обязаны были идти навстречу. Тем, что CAS сократил дисквалификацию Шараповой, он признал большие заслуги спортсменки перед теннисом.

По словам Тарпищева, проблем с заявкой на турниры у Шараповой быть не должно.

– Маша сейчас серьезно опустилась в рейтинге (Шарапова сейчас занимает 95-е место в рейтинге WTA. – Прим. "СЭ"). Но в теннисе есть такое понятие как защищенный рейтинг. В течение определенного периода будет считаться, что прежний номер в табели о рангах за Машей сохранен. И она сможет спокойно попадать на все турниры мира (Владимир РАУШ)