Шафаржова сыграет с Бабош в полуфинале турнира в Квебеке, Ван Уйтванк встретится с Марией

Определились полуфиналистки турнира WTA в Квебек-Сити. Чешка Люси Шафаржова обыграла соотечественницу Люси Градецкую и поборется за выход в финал с Тимеей Бабош из Венгрии, которая обыграла Франсуазу Абанду из Канады. В другом полуфинале сыграют немка Татьяна Мария, одолевшая американку Сачию Викери, и бельгийка Элисон Ван Уйтванк, выигравшая у американки Каролин Долхайд.

Квебек-Сити (Канада)

Турнир WTA Coupe Banque Nationale

Призовой фонд 226 750 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Ван Уйтванк (Бельгия, 7) - Долхайд (США, Q) - 6:2, 6:2

Мария (Германия, 4) - Викери (США) - 6:1, 6:3

Шафаржова (Чехия) - Градецка (Чехия) - 6:4, 7:5

Бабош (Венгрия) - Абанда (Канада) - 6:3, 6:2