Шафаржова, Конюх и Остапенко вышли во второй круг турнира в Праге

Все матчи первого круга турнира WTA в Праге были сыграны. Люси Шафаржова из Чехии выиграла у Кристины Кучовой из Словакии, Ана Конюх из Хорватии переиграла Яну Чепелову из Словакии, а Елена Остапенко из Латвии обыграла Лесю Цуренко из Украины.

Прага (Чехия)

Турнир WTA J&T Banka Prague Open

Призовой фонд 226 750 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Первый круг

Шафаржова (Чехия, 5) - Кучова К. (Словакия) - 3:6, 7:5, 6:3

Конюх (Хорватия, 7) - Чепелова (Словакия, WC) - 6:2, 6:2

Остапенко (Латвия) - Цуренко (Украина) - 6:4, 6:3