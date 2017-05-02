Шафаржова, Конюх и Остапенко вышли во второй круг турнира в Праге

Все матчи первого круга турнира WTA в Праге были сыграны. Люси Шафаржова из Чехии выиграла у Кристины Кучовой из Словакии, Ана Конюх из Хорватии переиграла Яну Чепелову из Словакии, а Елена Остапенко из Латвии обыграла Лесю Цуренко из Украины.
Прага (Чехия)
Турнир WTA J&T Banka Prague Open
Призовой фонд 226 750 долларов
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Первый круг
Шафаржова (Чехия, 5) - Кучова К. (Словакия) - 3:6, 7:5, 6:3
Конюх (Хорватия, 7) - Чепелова (Словакия, WC) - 6:2, 6:2
Остапенко (Латвия) - Цуренко (Украина) - 6:4, 6:3