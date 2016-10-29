10:15 | ТЕННИС — WTA

Шафаржова и Маттек-Сэндз - в финале турнира в Сингапуре

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Американка Бетани Маттек-Сэндз и чешка Люси Шафаржова вышли в финал турнира WTA в Сингапуре в парном разряде. Сегодня они в двух сетах переиграли француженок Каролин Гарсию и Кристину Младенович.

Вторая пара финалисток определится в матче Екатерина Макарова/Елена Веснина - Мартина Хингис/Саня Мирза.

Сингапур (Сингапур)

Турнир WTA BNP Paribas WTA Finals Singapore

Призовой фонд 7 000 000 долларов

Закрытые корты, хард

Парный разряд

Полуфинал

Маттек-Сэндз/Шафаржова (США/Чехия, 3) - Гарсия К./Младенович (Франция, 1) - 6:3, 7:5

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/wta/championships/2016/12/

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