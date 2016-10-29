Шафаржова и Маттек-Сэндз - в финале турнира в Сингапуре

Американка Бетани Маттек-Сэндз и чешка Люси Шафаржова вышли в финал турнира WTA в Сингапуре в парном разряде. Сегодня они в двух сетах переиграли француженок Каролин Гарсию и Кристину Младенович.
Вторая пара финалисток определится в матче Екатерина Макарова/Елена Веснина - Мартина Хингис/Саня Мирза.
Сингапур (Сингапур)
Турнир WTA BNP Paribas WTA Finals Singapore
Призовой фонд 7 000 000 долларов
Закрытые корты, хард
Парный разряд
Полуфинал
Маттек-Сэндз/Шафаржова (США/Чехия, 3) - Гарсия К./Младенович (Франция, 1) - 6:3, 7:5