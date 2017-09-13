Шафаржова, Андрееску и Викери вышли во второй круг турнира в Квебеке

Люси Шафаржова из Чехии обыграла американку Анну Татишвили в матче первого круга турнира в Квебек-Сити. В других встречах бельгийка Элисон Ван Уйтванк выиграла у Кэрол Чжао из Канады, американка Сачия Викери одолела соотечественницу Тэйлор Таунсенд, а швейцарка Виктория Голубич взяла верх над чешкой Барборой Крейчиковой.

Квебек-Сити (Канада)

Турнир WTA Coupe Banque Nationale

Призовой фонд 226 750 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Ван Уйтванк (Бельгия, 7) - Чжао (Канада, WC) - 4:6, 6:2, 7:6 (7:1)

Шафаржова (Чехия) - Татишвили (США) - 6:0, 6:1

Андрееску (Канада) - Брэди (США) - 6:3, 6:2

Викери (США) - Таунсенд (США) - 7:5, 6:0

Градецка (Чехия) - Главачкова (Чехия, Q) - 6:1, 6:3

Мария (Германия, 4) - Столлар (Венгрия, Q) - 6:2, 7:6 (7:4)

Голубич (Швейцария, 8) - Крейчикова (Чехия) - 1:6, 7:5, 6:4

Кенин (США) - Мартинцова (Чехия) - 5:7, 6:4, 6:3