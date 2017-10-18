23:15 18 октября | Теннис — WTA

Сезон Шараповой. Каким он был

Сезон-2017 Марии Шараповой. Фото "СЭ"
Сезон-2017 Марии Шараповой. Фото "СЭ"

Проиграв во вторник в первом круге "ВТБ Кубка Кремля", Мария Шарапова завершила непростой сезон. "СЭ" напоминает, что пережила россиянка после завершения допинговой дисквалификации до последнего матча года.
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
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