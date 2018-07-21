Севастова вышла в финал турнира в Бухаресте

Латвийка Анастасия Севастова победила Полону Херцог в полуфинале турнира в Бухаресте. Словенка не смогла доиграть матч против первой "сеяной" теннисистки.

Ее соперницей станет хорватка Петра Мартич, обыгравшая Михаэлу Бузарнеску.

Бухарест (Румыния)

Турнир WTA Bucharest Open

Призовой фонд 226 750 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Полуфинал

Петра Мартич (Хорватия, 4) - Михаэла Бузарнеску (Румыния, 2) - 6:4, 6:4

Анастасия Севастова (Латвия, 1) - Полона Херцог (Словения, 8) - 6:1, 0:0 отказ 2-го игрока