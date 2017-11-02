Севастова победила Стрыцову и вышла в полуфинал турнира в Чжухае

Анастасия Севастова из Латвии обыграла чешку Барбору Стрыцову во втором матче турнира в Чжухае. Встреча завершилась в двух сетах со счетом 6:3, 6:4.

Эта победа стала для Севастовой второй подряд в группе "Камелия", она обеспечила себе выход в полуфинал турнира.

Чжухай (Китай)

Турнир WTA Hengqin Life WTA Elite Trophy Zhuhai

Призовой фонд 2 280 935 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Группа "Камелия"

Севастова (Латвия, 5) – Стрыцова (Чехия, 11) – 6:3, 6:4