Севастова победила Стрыцову и вышла в полуфинал турнира в Чжухае

Анастасия Севастова из Латвии обыграла чешку Барбору Стрыцову во втором матче турнира в Чжухае. Встреча завершилась в двух сетах со счетом 6:3, 6:4.
Эта победа стала для Севастовой второй подряд в группе "Камелия", она обеспечила себе выход в полуфинал турнира.
Чжухай (Китай)
Турнир WTA Hengqin Life WTA Elite Trophy Zhuhai
Призовой фонд 2 280 935 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Группа "Камелия"
Севастова (Латвия, 5) – Стрыцова (Чехия, 11) – 6:3, 6:4
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Бней Иегуда
Поздравления!) Ждём Юлию и Коко!))
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