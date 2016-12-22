16:24 22 декабря | ТЕННИС — WTA

Сестры Уильямс сыграют с регбистами

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Сестры Серена и Винус Уильямс проведут выставочный парный матч с новозеландскими братьями-регбистами Джулианом и Арди Савеа, информирует Sport24. Встреча пройдет 1 января в Окленде, а вырученные средства пойдут на восстановление города Каикоура, который пострадал от землетрясения. Билеты на игру будут стоить 30 долларов.

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КОММЕНТАРИИ (5)
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199

Братья, самые чистые спортсмены, по макларену.

18:10 22 декабря

zoolord

Давай регби брат!

17:50 22 декабря

Анастасия Волочкова

В итоге перейдут в ММА или Bellator.

17:41 22 декабря

shpasic

всё смешалось: сёстры, братья...

16:43 22 декабря

Edward CSKA

А потом Братья УИЛЬЯМС сыграют с этими парнями в регби. И ещё непонятно кто будет сильнее ))))

16:40 22 декабря

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