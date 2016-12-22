Сестры Уильямс сыграют с регбистами

Сестры Серена и Винус Уильямс проведут выставочный парный матч с новозеландскими братьями-регбистами Джулианом и Арди Савеа, информирует Sport24. Встреча пройдет 1 января в Окленде, а вырученные средства пойдут на восстановление города Каикоура, который пострадал от землетрясения. Билеты на игру будут стоить 30 долларов.