Сестры Уильямс сыграют с регбистами

Сестры Серена и Винус Уильямс проведут выставочный парный матч с новозеландскими братьями-регбистами Джулианом и Арди Савеа, информирует Sport24. Встреча пройдет 1 января в Окленде, а вырученные средства пойдут на восстановление города Каикоура, который пострадал от землетрясения. Билеты на игру будут стоить 30 долларов.
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Братья, самые чистые спортсмены, по макларену.
18:10 22 декабря
zoolord
Давай регби брат!
17:50 22 декабря
Анастасия Волочкова
В итоге перейдут в ММА или Bellator.
17:41 22 декабря
shpasic
всё смешалось: сёстры, братья...
16:43 22 декабря
Edward CSKA
А потом Братья УИЛЬЯМС сыграют с этими парнями в регби. И ещё непонятно кто будет сильнее ))))
16:40 22 декабря