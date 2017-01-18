Сестры Уильямс снялись с парного турнира Australian Open

Американские теннисистки Серена и Винус Уильямс не выступят на Открытом чемпионате Австралии в парном разряде, сообщает твиттер турнира. Причиной снятия стала травма локтя у Винус, из-за чего сестры не смогли выйти на матч против россиянки Анастасии Павлюченковой и венгерки Тимеи Бабош.

Теперь они встретятся с немкой Кариной Виттефт и румынкой Сораной Кырстя. Время игры организаторы турнира сообщат позднее. Напомним, что турнир проходит в Мельбурне с 18 по 27 января.