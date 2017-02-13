Сестры Уильямс лидируют в чемпионской гонке WTA

Сестры Серена и Винус Уильямс занимают первые два места в чемпионской гонке WTA. Россиянки Анастасия Павлюченкова и Светлана Кузнецова сохранили девятую и десятую строчки, а наибольшего прогресса из представительниц России в топ-100 добилась Анна Блинкова, поднявшаяся на 11 позиций.
Чемпионская гонка WTA
Положение на 13 февраля
1 (1*). С. Уильямс (США) – 2030 очков
2 (2). В. Уильямс (США) – 1331
3 (3). Конта (Великобритания) – 1010
4 (4). Кар. Плишкова (Чехия) – 900
5 (5). Вандевэй (США) – 835
6 (6). Лучич-Барони (Хорватия) – 823
7 (7). Мугуруса (Испания) – 615
8 (17). Свитолина (Украина) – 595
9 (8). ПАВЛЮЧЕНКОВА (Россия) – 531
10 (12). КУЗНЕЦОВА (Россия) – 495...
15 (15). ВИХЛЯНЦЕВА (Россия) – 442...
35 (35). МАКАРОВА (Россия) – 243...
40 (40). ВЕСНИНА (Россия) – 232
41 (41). РОДИНА (Россия) – 231...
44 (46). КАСАТКИНА (Россия) – 220...
50 (48). АЛЕКСАНДРОВА (Россия) – 194...
56 (67). БЛИНКОВА (Россия) – 176
* – положение в предыдущем рейтинге