Серена Уильямс: "Я знаю, каково это, когда тебя упускают из виду как женщину - как темнокожую женщину"

Американская теннисистка Серена Уильямс отметила, что в теннисе нелегко быть темнокожей спортсменкой. Бывшая первая ракетка мира недавно стала обладательницей награды журнала Adweek - лучшим брендам года. В их число попала и спортсменка, которую отметили за "выдающееся мастерство" и амбиции, которые распространяются далеко за пределы корта".

- Я знаю, каково это, когда тебя упускают из виду как женщину - как темнокожую женщину, - приводит официальный сайт WTA слова Уильямс. - Но я никогда никому не позволяю оценивать мой потенциал по полу или цвету кожи. Как только вы ставите перед собой цели - всегда стремитесь попасть как можно выше. Секрет успеха заключается в упорном труде и самоотверженности.

37-летняя Серена Уильямс 72 турнира в одиночном разряде. Четырежды она становилась олимпийской чемпионкой. В текущем сезоне американка одержала 18 побед и потерпела 6 поражений.