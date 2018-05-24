Серена Уильямс: "Я осознала, что нужно прощать, поэтому вернулась в Индиан-Уэллс"

Американская теннисистка Серена Уильямс призналась, что раньше обещала себе больше никогда не участвовать в турнире в Индиан-Уэллс. Однако спортсменка добавила, что нужно уметь прощать, и это первенство стало первым для нее после возвращения.

В полуфинале турнира в Индиан-Уэллс, который проходил с 7 по 18 марта 2018 года, Уильямс уступила россиянке Дарье Касаткиной в трех партиях со счетом 6:4, 4:6, 5:7. В свою очередь, Касаткина в финале проиграла японке Наоми Осаке – 3:6, 2:6.

– Никто не знал, каким будет мое возвращение в большой теннис, – цитирует официальный сайт WTA Уильямс. – Сначала я думала, что сыграю на Australian Open в январе, но планы изменились из-за особенности родов. Когда я вновь начала играть, то все увидели, как много мне еще предстоит сделать. Впереди меня ждали два крупнейших турнира сезона, не считая "Большого шлема", – Индиан-Уэллс и Майами.

В 2001 году мы с Винус​ должны были сыграть друг с другом в Индиан-Уэллсе, но она снялась из-за травмы. И тогда люди начали делать ложные заявления о том, что наш отец решает, кто из нас победит. СМИ написали много ерунды, и болельщики начали нас освистывать, даже после моей победы. Я тогда пообещала себе, что не вернусь в Индиан-Уэллс. Но несколько лет назад, в 2015 году, я осознала, что важно прощать и начинать все снова.

На счету 36-летней Уильямс 23 победы в турнирах "Большого шлема".

Серена Уильямс выиграла первый матч в WTA после возвращения в теннис