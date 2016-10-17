Серена Уильямс: "Я очень хотела сразиться в Сингапуре с лучшими теннисистками планеты"

Американка Серена Уильямс выразила сожаление в связи с тем, что она пропустит итоговый турнир WTA в Сингапуре. Соревнование пройдет с 23 по 30 октября. Ранее на него отобрались немка Ангелик Кербер, полька Агнешка Радванска, румынка Симона Халеп, чешка Каролина Плишкова, испанка Гарбинье Мугуруса, словачка Доминика Цибулкова и американка Мэдисон Кис.

– Я очень ждала этого турнира, потому что хотела сыграть против лучших теннисисток на планете, – цитирует пресс-служба WTA Уильямс. – Тем не менее, я получила неутешительные новости от своего врача о том, что должна пройти ряд медицинских процедур в связи с травмой плеча, они пройдут в ближайшие несколько недель. Мне будет не хватать Сингапура, жаль, что я пропущу итоговый турнир и не сыграю перед своими поклонниками. Очень надеюсь вернуться в ближайшее время.