Серена Уильямс: "Я должна работать в два раза больше Шараповой. Это потому что я черная?"

Американская теннисистка Серена Уильямс намерена принять участие в Australian Open, который пройдет с 15 по 28 января 2018 года. При этом спортсменка уверена в том, что сможет подготовиться к турниру, несмотря на то что он состоится спустя несколько месяцев после ее родов.

- Этот план очень амбициозен, но я хочу там играть. Турнир пройдет через три месяца после моих родов, что будет нелегко, - приводит Metro.co.uk слова Уильямс. - И я понимаю, что в случае проигрыша начнутся разговоры о том, что я уже не та. Но я намерена побеждать или не играть вовсе.

Многие думаю, что я грубая, но я знаю, что большинство спортсменок в раздевалке считают меня милой. Но публика думает так о Шараповой, которая может вообще ни с кем не разговаривать. Это потому, что я черная и выгляжу грубой? Это современное общество. Говорят, что афроамериканцам, особенно девушкам, нужно быть вдвое лучше, чтобы к ним относились так же. Но я не имею ничего против, чтобы быть в два раза сильнее.