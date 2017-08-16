12:50 | ТЕННИС — WTA

Серена Уильямс: "Я должна работать в два раза больше Шараповой. Это потому что я черная?"

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Американская теннисистка Серена Уильямс намерена принять участие в Australian Open, который пройдет с 15 по 28 января 2018 года. При этом спортсменка уверена в том, что сможет подготовиться к турниру, несмотря на то что он состоится спустя несколько месяцев после ее родов.

- Этот план очень амбициозен, но я хочу там играть. Турнир пройдет через три месяца после моих родов, что будет нелегко, - приводит Metro.co.uk слова Уильямс. - И я понимаю, что в случае проигрыша начнутся разговоры о том, что я уже не та. Но я намерена побеждать или не играть вовсе.

Многие думаю, что я грубая, но я знаю, что большинство спортсменок в раздевалке считают меня милой. Но публика думает так о Шараповой, которая может вообще ни с кем не разговаривать. Это потому, что я черная и выгляжу грубой? Это современное общество. Говорят, что афроамериканцам, особенно девушкам, нужно быть вдвое лучше, чтобы к ним относились так же. Но я не имею ничего против, чтобы быть в два раза сильнее.

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КОММЕНТАРИИ (5)
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Разбанен досрочно

причем тут Шарапова, негры и ее беременность??? это называется токсикоз.

13:22

rob3906

Ох, тётя, не свисти. За табличку на ресторане "Только для белых" сразу присаживают и очень надолго, а вот табличек "Только для чёрных" - везде навалом. Сам видел и в Атланте, и в Лос-Анджелесе. И выражение "reverse racism" далеко не на пустом месте возникло. Досадно, что прибыло полку нечистоплотных субъектов, спекулирующих на цвете своей кожи.

13:12

shpasic

*вдвое)

13:11

shpasic

так Серена и Венера - это и есть в двое больше.

13:11

Thomas_Boy_

Да.

13:05