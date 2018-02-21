Серена Уильямс: "Я чуть не умерла после родов"

Экс-первая ракетка мира Серена Уильямс призналась, что была близка к смерти после рождения дочери Олимпии. По словам спортсменки, она была бы мертва, если бы не своевременная помощь врачей.
– Я чуть не умерла после родов, – приводит CNN слова Уильямс. – Роды прошли хорошо, я была счастлива держать своего ребенка на руках, но следующие шесть дней были кошмаром. Все началось с легочной эмболии, которая вызвала серьезные осложнения. Из-за сильного кашля у меня разошлись швы от кесарева сечения. Я легла на операционный стол, где врачи обнаружили огромную гематому в моем животе. Тромб мог в любой момент попасть в легкие.
Я так благодарна, что была под наблюдением невероятной медицинской команды врачей и медсестер в больнице с самым современным оборудованием. Они точно знали, как справиться со всеми осложениями. Если бы не их профессионализм, меня бы не было на этом свете.
SpaMan
вот блин новость, оказывается роды опасное дело
08:40
Гаттузо Крут!!!!!!#!
Ну дык трудно мужику рожать небось! у-ха-ха. Главное больше оксикодона сожрать- стероидный бройлер. Да.
07:45
tagov
Надо было головой думать когда накачивалась стероидами
06:56
mikeV
Это анонс появления новых терапевтических исключений?
06:18