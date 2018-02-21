03:49 | Теннис — WTA

Серена Уильямс: "Я чуть не умерла после родов"

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Экс-первая ракетка мира Серена Уильямс призналась, что была близка к смерти после рождения дочери Олимпии. По словам спортсменки, она была бы мертва, если бы не своевременная помощь врачей.

– Я чуть не умерла после родов, – приводит CNN слова Уильямс. – Роды прошли хорошо, я была счастлива держать своего ребенка на руках, но следующие шесть дней были кошмаром. Все началось с легочной эмболии, которая вызвала серьезные осложнения. Из-за сильного кашля у меня разошлись швы от кесарева сечения. Я легла на операционный стол, где врачи обнаружили огромную гематому в моем животе. Тромб мог в любой момент попасть в легкие.

Я так благодарна, что была под наблюдением невероятной медицинской команды врачей и медсестер в больнице с самым современным оборудованием. Они точно знали, как справиться со всеми осложениями. Если бы не их профессионализм, меня бы не было на этом свете.

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (4)
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SpaMan

вот блин новость, оказывается роды опасное дело

08:40

Гаттузо Крут!!!!!!#!

Ну дык трудно мужику рожать небось! у-ха-ха. Главное больше оксикодона сожрать- стероидный бройлер. Да.

07:45

tagov

Надо было головой думать когда накачивалась стероидами

06:56

mikeV

Это анонс появления новых терапевтических исключений?

06:18

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