Серена Уильямс: "Я чуть не умерла после родов"

Экс-первая ракетка мира Серена Уильямс призналась, что была близка к смерти после рождения дочери Олимпии. По словам спортсменки, она была бы мертва, если бы не своевременная помощь врачей.

– Я чуть не умерла после родов, – приводит CNN слова Уильямс. – Роды прошли хорошо, я была счастлива держать своего ребенка на руках, но следующие шесть дней были кошмаром. Все началось с легочной эмболии, которая вызвала серьезные осложнения. Из-за сильного кашля у меня разошлись швы от кесарева сечения. Я легла на операционный стол, где врачи обнаружили огромную гематому в моем животе. Тромб мог в любой момент попасть в легкие.