Серена Уильямс вышла во второй круг турнира в Окленде

Американка Серена Уильямс нанесла поражение француженке Полин Пармантье в матче первого круга турнира в Окленде в двух сетах – 6:3, 6:4. Встреча продолжалась 1 час 16 минут. Следующей соперницей спортсменки из США будет победитель пары Джейми Леб (США) -Мэдисон Бренгл (США).
serzh-fedorov-2018
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04:21
Thomas_Boy
Удачи, брат! Пилюльки только не забывай принимать.
04:10