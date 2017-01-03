03:59 | ТЕННИС — WTA

Серена Уильямс вышла во второй круг турнира в Окленде

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Американка Серена Уильямс нанесла поражение француженке Полин Пармантье в матче первого круга турнира в Окленде в двух сетах – 6:3, 6:4. Встреча продолжалась 1 час 16 минут. Следующей соперницей спортсменки из США будет победитель пары Джейми Леб (США) -Мэдисон Бренгл (США).

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/wta/auckland/2017/

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КОММЕНТАРИИ (2)
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serzh-fedorov-2018

Ребят, бросить курить сейчас действительно легко, за один сеанс я излечился и чувствую себя намного здоровее, похудел на 10 кг., появилось больше сил и времени. Советую теперь всем - http://elenamalusheva.blogspot.com

04:21

Thomas_Boy

Удачи, брат! Пилюльки только не забывай принимать.

04:10

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