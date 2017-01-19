Серена Уильямс вышла в третий круг Australian Open

Вторая ракетка мира Серена Уильямс в матче второго круга турнира "Большого шлема" обыграла Люси Шафаржову – 6:3, 6:4. Дарья Гаврилова из Австралии оказалась сильнее хорватки Аны Конюх – 6:2, 1:6, 6:4. Мария Саккари из Греции вышла в следующий круг турнира, обыграв Ализе Корне из Франции – 7:5, 4:6, 6:1.
Мельбурн (Австралия)
Турнир "Большого шлема" Australian Open
Общий призовой фонд 36 260 000 долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Одиночный разряд
Второй круг
Уильямс С. (США, 2) – Шафаржова (Чехия) – 6:3, 6:4
Гаврилова (Австралия, 22) – Конюх (Хорватия) – 6:2, 1:6, 6:4
Саккари (Греция) – Корне (Франция, 28) – 7:5, 4:6, 6:1
кубань чемпион
Айртон ___________________________ Как жить то будишь, с сестрой горилы, порвешь плакаты, останешся неудовлетвореным. Вот мамака то обрадуется!
15:42
Гаттузо зол!
Стероидный бройлер купил новые справки и сразу все стало опять хорошо.
14:50
Паснаход
Поела нормально фарму, и всё получилось!
14:43
Thomas_Boy
rusfed 2.0 _____________ Из самых натуральных продуктов - соли, извести и песка.
14:15
rusfed 2.0
Уже забыл, из чего там конкретно этот волшебный букет из 5 стероидов состоит
14:13
miker65
Айртон, да обыграют толстуху. Хрен чего она за последние полгода выиграла.
14:08
Thomas_Boy
Пилюльки работают! )))
14:07
Айртон
Что ни матч у Си, то побитие собственных же рекордов.) Трудно будет их кому-то перекрыть, практически нереально.)) Матч супер с обеих сторон!) На кого ж молиться несчастным поцреотам?)) На американку Гиббс, на Джоанну из Великой Британии, или на Каро из полюбившейся в последнее время Чехии?)) Ахаха, вот дилемка..))
14:03
shpasic
неожиданно!
14:01