Серена Уильямс вышла в третий круг Australian Open

Вторая ракетка мира Серена Уильямс в матче второго круга турнира "Большого шлема" обыграла Люси Шафаржову – 6:3, 6:4. Дарья Гаврилова из Австралии оказалась сильнее хорватки Аны Конюх – 6:2, 1:6, 6:4. Мария Саккари из Греции вышла в следующий круг турнира, обыграв Ализе Корне из Франции – 7:5, 4:6, 6:1.

Мельбурн (Австралия)

Турнир "Большого шлема" Australian Open

Общий призовой фонд 36 260 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Второй круг

Уильямс С. (США, 2) – Шафаржова (Чехия) – 6:3, 6:4

Гаврилова (Австралия, 22) – Конюх (Хорватия) – 6:2, 1:6, 6:4

Саккари (Греция) – Корне (Франция, 28) – 7:5, 4:6, 6:1