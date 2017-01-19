13:47 | ТЕННИС — WTA

Серена Уильямс вышла в третий круг Australian Open

0
0
0
9

Вторая ракетка мира Серена Уильямс в матче второго круга турнира "Большого шлема" обыграла Люси Шафаржову – 6:3, 6:4. Дарья Гаврилова из Австралии оказалась сильнее хорватки Аны Конюх – 6:2, 1:6, 6:4. Мария Саккари из Греции вышла в следующий круг турнира, обыграв Ализе Корне из Франции – 7:5, 4:6, 6:1.

Мельбурн (Австралия)

Турнир "Большого шлема" Australian Open

Общий призовой фонд 36 260 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Второй круг

Уильямс С. (США, 2) – Шафаржова (Чехия) – 6:3, 6:4

Гаврилова (Австралия, 22) – Конюх (Хорватия) – 6:2, 1:6, 6:4

Саккари (Греция) – Корне (Франция, 28) – 7:5, 4:6, 6:1

0
0
0
9
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (9)
Войти, чтобы оставить комментарий

кубань чемпион

Айртон ___________________________ Как жить то будишь, с сестрой горилы, порвешь плакаты, останешся неудовлетвореным. Вот мамака то обрадуется!

15:42

Гаттузо зол!

Стероидный бройлер купил новые справки и сразу все стало опять хорошо.

14:50

Паснаход

Поела нормально фарму, и всё получилось!

14:43

Thomas_Boy

rusfed 2.0 _____________ Из самых натуральных продуктов - соли, извести и песка.

14:15

rusfed 2.0

Уже забыл, из чего там конкретно этот волшебный букет из 5 стероидов состоит

14:13

miker65

Айртон, да обыграют толстуху. Хрен чего она за последние полгода выиграла.

14:08

Thomas_Boy

Пилюльки работают! )))

14:07

Айртон

Что ни матч у Си, то побитие собственных же рекордов.) Трудно будет их кому-то перекрыть, практически нереально.)) Матч супер с обеих сторон!) На кого ж молиться несчастным поцреотам?)) На американку Гиббс, на Джоанну из Великой Британии, или на Каро из полюбившейся в последнее время Чехии?)) Ахаха, вот дилемка..))

14:03

shpasic

неожиданно!

14:01

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ