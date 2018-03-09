Серена Уильямс выиграла первый матч в WTA после возвращения в теннис

Бывшая первая ракетка мира Серена Уильямс взяла верх над Зариной Дияс в первом круге турнира в Индиан-Уэллсе.
Для 36-летней американки матч стал первым в WTA после возвращения в теннис. 19 января 2017 года она выиграла у Люси Шафаржовой в финале Australian Open, после чего взяла перерыв из-за беременности и рождения ребенка. 1 сентября 2017 года Уильямс-младшая родила дочь Алексис Олимпию.
Во втором круге Уильямс сыграет с Кики Бертенс.
Серена Уильямс дважды выигрывала турнир в Индиан-Уэллсе - в 1999 и 2001 году. Во время финального матча против Ким Клийстерс в 2001 году болельщики свистели и адресовали Уильямс расистские выкрики. После этого инцидента теннисистка и ее старшая сестра Винус бойкотировали турнир на протяжении 14 лет.
В 2015 году Серена впервые согласилась вернуться в Индиан-Уэллс. В 2016 году она играла в финале турнира, но уступила Виктории Азаренко.
Индиан-Уэллс (США)
Турнир WTA BNP Paribas Open
Призовой фонд 7 773 210 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Серена Уильямс (США) - Зарина Дияс (Казахстан) - 7:5, 6:3
Дополнительная информация
- Ким Клийстерс
- Виктория Азаренко
- Серена Уильямс
- Люси Шафаржова
- Зарина Дияс
- Винус Уильямс
- Сорана Кирстя
Я из Волгограда
ЧМОка,дай Бог Серене здоровья и пусть играет пока не надоест. Но я сейчас о другом хочу сказать. Серена-женщина неглупая и сама в состояние постоять за себя. А вот твои,ЧМОка,жалкие потуги защитить её выглядят нелепо. Это я про Зарину Дияс. Да с какого перепугу ты решил,что она является "одной из лучших теннисисток на сегодняшний день,у которой,несомненно,большое будущее"? Она сейчас 110-я в Чемпионской гонке WTA. В этом году её обыгрывали все,кому не лень из более-менее толковых теннисисток. Про её большое будущее можно было говорить в 2014 году,а сейчас, походу, поезд уже ушёл. А свои достоверные источники,из которых ты,ЧМОка,знаешь что Серена скоро сольётся с турнира,засунь себе в задний проход.Серена Уильямс может проиграть уже в следующей игре,а может и выиграть турнир. И никто в мире не может знать,как всё сложится. Даже она сама.
14:35
Bossonn
ЧМОка? Ты ту сидишь? Твоя мужеподобная любимка только что совершила каминг-аут. И официально призналась в употреблении "разрешенного" допинга.
14:29
Бабасян Арсен Ноунеймович
Слышать, что такие девушки как Иванович, Возняцки завидуют Шаре по меньшей мере смешно.))
14:26
Бабасян Арсен Ноунеймович
Халеп говорила, применительно к Шаре, что нельзя давать вайлд кард игрокам, уличённым в применении допинга.)
14:24
from siberia with love
Весь теннисный мир высказалал своё фи допингистке Шаре...) Возняцки, Халеп, Цибулкова, Младенович, Бушар, и многие другие.))))))))))))))))) весь теннисный мир)))))))))))))))))))))0 не смеши обиженка))) халеп ничего не говорила-остальные типичные неудачницы завистницы и никаких многих других нет-это твои русофобские фантазии-тыж потомок ребят которых наши предки укатали 70лет назад-вроде писал тут что деду твоего заморозили под сталинградом а потом заставили поработать на стройке))))и назад в деревянном бушлате отправили бгггггг)))) транс качок типичный продукт американского допингового производства-попадающий в струю феминисткого черного движения в сша. мельдоний менее допинг чем кока кола-это понятно всем-раз америк аналого разрешен и никто его запрещать не собирается))) транс же жрет стероиды)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) а все просто бояться что то сказать потому что не хотят прослыть расистами-хингис об это м говорила)))
12:37
Тестикулы Серены
Ответственно заявляю: они - натуральные!!!!! )))))))))))))))))))
12:35
passerby
не знаю, как там с допингом у Уильямс, но выглядит ( внешне) она после родов ужасно - надо было еще "попрятаться" несколько месяцев...
12:20
Хрю-хрю
Даже американцы прекрасно понимают афёру с Сереной, и освистывают её во время матчей. Но проблема в том, что с 2003 по 2017 годы ни один американский теннисист и теннисистка (кроме братьев Уильямс) не выигрывали турниры большого шлема. Вся репутация американского тенниса лежала исключительно на братьях Уильямс. Именно поэтому были про-лоббированы для них ТИ.
12:11
Хрю-хрю
Скажу кратко: те ТИ, которые принимает Серена Уильямс, относятся к запрещённым в профессиональном спорте, т.к. существенно влияют на силу, скорость и выносливость. Поэтому смешны слова всяких ЧМОк, Бумов и т.д. о том, что Серена чиста как младенец. Уровень её игры даже в лучших матчах не дотягивает до ТОП-30, однако искусственная мужская сила делает своё дело. Серена Уильямс - величайший позор в истории женского тенниса.
12:01
Бабасян Арсен Ноунеймович
По поводу ТИ Серены показательно мнение руководителя департамента спортивной медицины России: Я бы хотел сказать, что в тех дозировках и с той периодичностью, с которой они принимали эти препараты, говорить о каком-то серьезном влиянии на спортивный результат и причислять к классическому допингу в понимании обывателя я бы не стал.
11:52
Boooom
rusfed 2.0 ______ 1. Халатность Шараповой это ваша фантазия. 2. Нет никакого системного ТИ у Сирены, вы хоть с материалами знакомитесь и не выдавайте свои фантазии за реальность. 3. Не распростроняте заведомо чушь если у вас не хватает ума выяснить реальные факты
11:48
Бабасян Арсен Ноунеймович
Весь теннисный мир высказалал своё фи допингистке Шаре...) Возняцки, Халеп, Цибулкова, Младенович, Бушар, и многие другие. Очевидно, что Шара в мире тенниса персона нон-грата, которую мало кто уважает даже среди коллег по цеху.) В свою очередь, Си, пользуется в туре непререкаемым авторитетом, и я лично, не встречал ни одного упоминания в прессе, как от действующих, так и от бывыших теннисисток, что Серена играет не по правилам.) Зы. по матчу - Дияс очень серьёзная соперница для первой игры, после более чем годичного перерыва.) Казахская теннисистка набрала приличную форму и является одной из лучших на сегодняшний день, очень серьёзная девочка, у которой, несомненно, большое будущее. Тем ценнее победа Серены. Планов на этот турнир она не строит, сыграет ещё от силы 1-2 игры и сольётся, это я знаю из "достоверных источников".) Ставка делается исключительно на мэйджоры.)
11:45
rusfed 2.0
Последние мои 5 копеек на тему моральности поведения Серены и Маши Шараповой. Принципиальная разница между ними в том, что мельдоний Шараповой - следствие халатности. Принимала она 10 лет его - и принимала по привычке и дальше. Что публично признала и публично за это извинилась. Бесконечные TUE сестер Уильямс - узаконенное читерство. Читерство запланированное и формально правильно оформленное. Циничное читерство. Сестры Уильямс - читеры. Всем хорошего дня! )
11:44
Boooom
rusfed 2.0 ________ Я с тобой не согласен, но, обрати внимание, не называл тебя ни фантазером, ни шизофреником ______ что вполне логично. Я опираюсь на факты, а вы на фантазии. Не так ли. Откуда вы взяли информацию "о других препаратах", не из своих ли фантазиях?
11:41
rusfed 2.0
Boooom 11:38. Я с тобой не согласен, но, обрати внимание, не называл тебя ни фантазером, ни шизофреником ))
11:40
Boooom
rusfed 2.0 _________ где я солгал?
11:38
Boooom
rusfed 2.0 _____ как говорили в старину, слив защитан))) Жир из ног это конечно анекдот. Я уже молчу про вашу фантазию про другие препараты)) Кстати зашел на "сайт ФСБ", скачал украденные данные о Сирене, так там просто смешные дозировки, там даже на одну таблетку, получали ТИ. О чем вы говорите какой бред вы несете
11:38
bvp
Помимо того, что по ТИ, она наверняка и ещё что-то принимала, ТИ даёт право принимать. Нужна прозрачность в этих вопросах.
11:35
rusfed 2.0
Кто вам поверит, единовши солгавшим, Серена и Boooom? ))
11:34
rusfed 2.0
Boooom 11:28. Ты не додумывай за меня. Я только прямо утверждал в ответ на твое утверждение о безобидности кортикостероидов, что кортикостероиды удаляют жир из организма, не влияя на силу мышц. Объем мышц был достигнут, конечно, за счет других препаратов ))))))))
11:33
Boooom
rusfed 2.0 ______ ))) Ну зачем вы так съезжаете. Вы же тут убеждаете что мускулатура не натуральная, мол на стероидах, начали разбирать эти "стероиды" нет среди них влияющих на мышечный рост))) С цитатами врачей согласен только в части того, что эти препараты, гипотетически в определенных дозах и режимах потребления могут иметь положительный эффект для спортсмена. Но эти же врачи не имеют доступа к истории болезни Сирены. Они могут говорить только виртуально, а учитывая антиамериканскую истерию в наших СМИ они могут быть и предвзяты
11:28
rusfed 2.0
Boooom а что у нее там какая-то прям нереальная мускулатура? Конечно натуральная. 11:07 _______________ Одним ложным утвреждением ты дискредитируешь остальные свои утверждения ) Единожды солгавший, кто тебе поверит? )
11:22
rusfed 2.0
Boooom даже в этих ваших цитатах нет ничего о "мышечном росте". ))) Но вы все равно продолжаете это утверждает. 11:16 __________ А где я проводил связь между ее мышцами и 5 названными препаратами? )) Ты ее сам провел ) Препараты могли быть другие и в другое время. То есть с моими цитатами от спортивного врача ты согласен? ))
11:21
grad45
после родов так быстро восстановиться..... вот что делает допинг...
11:17
Boooom
rusfed 2.0 ___ даже в этих ваших цитатах нет ничего о "мышечном росте". ))) Но вы все равно продолжаете это утверждает. Вам не кажется это странным? Шизофрения? А теперь факту. Конечно препараты запрещены не просто так. И конечно они имеют какие-то эффекты положительные для спортсменов. Но вопрос, в каких дозировках, в каких объемах Сирена их применяла, в какие периоды? Благодаря русским хакерам мы знаем что Сирена их применяла эпизодически в период востановления после травм, при этом Сирена получила на это ТИ. А что Шарапова? 10 лет бесконтрольно поедала Мельдоний? Чувствуете разницу?
11:16
rusfed 2.0
Серена Стероидная
11:11
rusfed 2.0
Ну так-то я скорее поверю признанным экспертам, чем безымянным из интернета. Чесноков: "Препараты, разрешенные для Серены, повышают скорость, выносливость, быстроту, силу." Спортинвый (!) врач Владимир Зоткин: "Эти препараты действуют на многие системы и органы, которые выделяют определенную группу препаратов из желез внутренней секреции. Эти препараты повышают работоспособность, способствуют восстановлению, способствуют улучшению дыхания, обмену кислорода, улучшают функцию кровообращения." Дальше гуглить можешь сам
11:10
Boooom
rusfed 2.0 ________ а что у нее там какая-то прям нереальная мускулатура? Конечно натуральная. Что кстати и подтверждается "хакерами"))) Более того если бы она была на гормонах она бы и не родила конечно ребенка.
11:07
rusfed 2.0
Boooom, но ты не ответил: считаешь ли ты мускулатуру Серены натурального происхождения? )
11:05
Boooom
rusfed 2.0 _______ за потенцию не знаю, а то что наши спортсмены жрали его именно так как я написал это факт. А потом рассказывают это просто витаминки)))
11:03