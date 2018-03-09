Серена Уильямс выиграла первый матч в WTA после возвращения в теннис

Бывшая первая ракетка мира Серена Уильямс взяла верх над Зариной Дияс в первом круге турнира в Индиан-Уэллсе.

Для 36-летней американки матч стал первым в WTA после возвращения в теннис. 19 января 2017 года она выиграла у Люси Шафаржовой в финале Australian Open, после чего взяла перерыв из-за беременности и рождения ребенка. 1 сентября 2017 года Уильямс-младшая родила дочь Алексис Олимпию.

Во втором круге Уильямс сыграет с Кики Бертенс.

Серена Уильямс дважды выигрывала турнир в Индиан-Уэллсе - в 1999 и 2001 году. Во время финального матча против Ким Клийстерс в 2001 году болельщики свистели и адресовали Уильямс расистские выкрики. После этого инцидента теннисистка и ее старшая сестра Винус бойкотировали турнир на протяжении 14 лет.

В 2015 году Серена впервые согласилась вернуться в Индиан-Уэллс. В 2016 году она играла в финале турнира, но уступила Виктории Азаренко.

Индиан-Уэллс (США)

Турнир WTA BNP Paribas Open

Призовой фонд 7 773 210 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Серена Уильямс (США) - Зарина Дияс (Казахстан) - 7:5, 6:3