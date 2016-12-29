22:53 29 декабря | ТЕННИС — WTA

Серена Уильямс выходит замуж за Алексиса Оганяна

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Американская теннисистка Серена Уильямс объявила о помолвке с бизнесменом Алексисом Оганяном. Пара начала свои отношения в сентябре 2015 года. Оганян – один из основателей и совладелец сайта Reddit.

- Я пришла домой немного поздно, - приводит People слова 35-летней Уильямс. - Меня ждала какая-то коробка и карета. Пункт назначения: Рим. Меня привезли туда, где мы впервые встретились. Круг замкнулся. Он сказал эти четыре слова, и я ответила "Да". 

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КОММЕНТАРИИ (6)
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Алый Дракон

Армяне везде!))) "Наша Армяша - наша СШАша" ))) В качестве свадебного подарка Оганян подарит тонированную "в круг" "шестерку" )))

00:31

higagy

Какая милая пара... Все по любви!

00:30

Slim Taller

Ну всё.пропала невинность.Нашёлся смельчак.

00:28

Bossonn

За него? Ну тогда, ладно))) Совет вам да любовь!))))

23:27 29 декабря

shpasic

так за него и выходит, наверное?))

23:20 29 декабря

Bossonn

Кто-нибудь, держите Чмоку, а то он руки на себя наложит))))))))

23:15 29 декабря

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