Серена Уильямс выходит замуж за Алексиса Оганяна

Американская теннисистка Серена Уильямс объявила о помолвке с бизнесменом Алексисом Оганяном. Пара начала свои отношения в сентябре 2015 года. Оганян – один из основателей и совладелец сайта Reddit.
- Я пришла домой немного поздно, - приводит People слова 35-летней Уильямс. - Меня ждала какая-то коробка и карета. Пункт назначения: Рим. Меня привезли туда, где мы впервые встретились. Круг замкнулся. Он сказал эти четыре слова, и я ответила "Да".
Алый Дракон
Армяне везде!))) "Наша Армяша - наша СШАша" ))) В качестве свадебного подарка Оганян подарит тонированную "в круг" "шестерку" )))
00:31
higagy
Какая милая пара... Все по любви!
00:30
Slim Taller
Ну всё.пропала невинность.Нашёлся смельчак.
00:28
Bossonn
За него? Ну тогда, ладно))) Совет вам да любовь!))))
23:27 29 декабря
shpasic
так за него и выходит, наверное?))
23:20 29 декабря
Bossonn
Кто-нибудь, держите Чмоку, а то он руки на себя наложит))))))))
23:15 29 декабря