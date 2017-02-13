Серена Уильямс возглавляет рейтинг WTA, Кузнецова - восьмая

Американка Серена Уильямс лидирует в обновленном рейтинге WTA. В первой десятке, по сравнению с прошлой неделей, изменений не было. Лучшей из россиянок остается Светлана Кузнецова, идущая восьмой.
Рейтинг WTA
Положение на 13 февраля
1 (1*). С. Уильямс (США) – 7780 очков
2 (2). Кербер (Германия) – 7115
3 (3). Плишкова (Чехия) – 5270
4 (4). Халеп (Румыния) – 5172
5 (5). Цибулкова (Словакия) – 5070
6 (6). Радваньская (Польша) – 4915
7 (7). Мугуруса (Испания) – 4720
8 (8). Кузнецова (Россия) – 3915
9 (9). Кис (США) – 3897
10 (10). Конта (Великобритания) – 3705
16 (15). ВЕСНИНА (Россия) – 2402...
23 (23). ПАВЛЮЧЕНКОВА (Россия) – 1941...
32 (28). КАСАТКИНА (Россия) – 1450...
37 (39). МАКАРОВА (Россия) – 1377...
83 (87). РОДИНА (Россия) – 756...
87 (89). ВИХЛЯНЦЕВА (Россия) – 748...
93 (97). ХРОМАЧЕВА (Россия) – 680
* – положение в предыдущем рейтинге