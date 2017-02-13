Серена Уильямс возглавляет рейтинг WTA, Кузнецова - восьмая

Американка Серена Уильямс лидирует в обновленном рейтинге WTA. В первой десятке, по сравнению с прошлой неделей, изменений не было. Лучшей из россиянок остается Светлана Кузнецова, идущая восьмой.

Рейтинг WTA

Положение на 13 февраля

1 (1*). С. Уильямс (США) – 7780 очков

2 (2). Кербер (Германия) – 7115

3 (3). Плишкова (Чехия) – 5270

4 (4). Халеп (Румыния) – 5172

5 (5). Цибулкова (Словакия) – 5070

6 (6). Радваньская (Польша) – 4915

7 (7). Мугуруса (Испания) – 4720

8 (8). Кузнецова (Россия) – 3915

9 (9). Кис (США) – 3897

10 (10). Конта (Великобритания) – 3705

16 (15). ВЕСНИНА (Россия) – 2402...

23 (23). ПАВЛЮЧЕНКОВА (Россия) – 1941...

32 (28). КАСАТКИНА (Россия) – 1450...

37 (39). МАКАРОВА (Россия) – 1377...

83 (87). РОДИНА (Россия) – 756...

87 (89). ВИХЛЯНЦЕВА (Россия) – 748...

93 (97). ХРОМАЧЕВА (Россия) – 680

* – положение в предыдущем рейтинге