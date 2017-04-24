Серена Уильямс возглавила рейтинг WTA, несмотря на беременность

Американка Серена Уильямс вновь вышла в лидеры рейтинга WTA, обойдя Ангелик Кербер. Уильямс-младшая, недавно объявившая о беременности, не выходила на корт с 28 января после победы в финале Australian Open над старшей сестрой Винус.

Лучшая из россиянок Светлана Кузнецова по-прежнему идет девятой, а Елена Веснина обошла Петру Квитову и поднялась на 14-ю строчку.

Рейтинг WTA

Положение на 24 апреля

1 (2*). С. Уильямс (США) – 7010 очков

2 (1). Кербер (Германия) – 6925

3 (3). Плишкова (Чехия) – 6020

4 (4). Цибулкова (Словакия) – 5065

5 (5). Халеп (Румыния) – 5021

6 (6). Мугуруса (Испания) – 4691

7 (7). Конта (Великобритания) – 4330

8 (8). Радванска (Польша) – 4205

9 (9). КУЗНЕЦОВА (Россия) – 4025

10 (10). Кис (США) – 3857…

14 (15). ВЕСНИНА (Россия) – 2925...

16 (16). ПАВЛЮЧЕНКОВА (Россия) – 2475...

29 (29). КАСАТКИНА (Россия) – 1630...

43 (44). МАКАРОВА (Россия) – 1250...

75 (77). РОДИНА (Россия) – 783

77 (78). ВИХЛЯНЦЕВА (Россия) – 775...

88 (89). АЛЕКСАНДРОВА (Россия) – 680

89 (92). ХРОМАЧЕВА (Россия) – 680

* - положение в предыдущем рейтинге