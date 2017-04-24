Серена Уильямс возглавила рейтинг WTA, несмотря на беременность

Американка Серена Уильямс вновь вышла в лидеры рейтинга WTA, обойдя Ангелик Кербер. Уильямс-младшая, недавно объявившая о беременности, не выходила на корт с 28 января после победы в финале Australian Open над старшей сестрой Винус.
Лучшая из россиянок Светлана Кузнецова по-прежнему идет девятой, а Елена Веснина обошла Петру Квитову и поднялась на 14-ю строчку.
Рейтинг WTA
Положение на 24 апреля
1 (2*). С. Уильямс (США) – 7010 очков
2 (1). Кербер (Германия) – 6925
3 (3). Плишкова (Чехия) – 6020
4 (4). Цибулкова (Словакия) – 5065
5 (5). Халеп (Румыния) – 5021
6 (6). Мугуруса (Испания) – 4691
7 (7). Конта (Великобритания) – 4330
8 (8). Радванска (Польша) – 4205
9 (9). КУЗНЕЦОВА (Россия) – 4025
10 (10). Кис (США) – 3857…
14 (15). ВЕСНИНА (Россия) – 2925...
16 (16). ПАВЛЮЧЕНКОВА (Россия) – 2475...
29 (29). КАСАТКИНА (Россия) – 1630...
43 (44). МАКАРОВА (Россия) – 1250...
75 (77). РОДИНА (Россия) – 783
77 (78). ВИХЛЯНЦЕВА (Россия) – 775...
88 (89). АЛЕКСАНДРОВА (Россия) – 680
89 (92). ХРОМАЧЕВА (Россия) – 680
* - положение в предыдущем рейтинге
gеrrу
Интересно дадут ли Серенке мильён как обещали ....первый родивший мужик))
10:43
ladafan
у него рука не поднимется))))стрессы из-за квартир у мочиасла....
10:39
gеrrу
Неужто чмока Серенке засадил?
10:31
ziggy1976
...гляжу я на этот рейтинг и сравниваю мысленно с первой десяткой 80-90-00...и худею...какой-же жуткий щас отстой... и все это еще во главе с великой, конечно, спортсменкой (если не жрет колеса, в чем есть определенные, скажем так, подозрения), но тем не менее какой-то гендерно-физиологической аномалией...как страаааааашшшшшно жить (с) :))
10:11
Айртон:)
Не играла 3 месяца, ушла в декретный отпуск, и снова №1 в мире (хоть это понятно и без рейтинга). Величайшая и несравненная Си продолжает отжигать!))
09:35