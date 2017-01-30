Серена Уильямс возглавила рейтинг WTA, Кузнецова - 8-я

Американская теннисистка Серена Уильямс, ставшая победительницей Открытого чемпионата Австралии, поднялась на первое место в рейтинге WTA, сообщается на официальном сайте организации, которая опубликовала обновленный рейтинг. Лучшая из россиянок - Светлана Кузнецова - заняла восьмое место, поднявшись на две позиции.

Рейтинг WTA

Положение на 30 января

1 (2). Серена Уильямс (США) - 7780 очков

2 (1). Ангелик Кербер (Германия) - 7115

3 (5). Каролина Плишкова (Чехия) - 5270

4 (4). Симона Халеп (Румыния) - 5073

5 (6). Доминика Цибулкова (Словакия) - 4985

6 (3). Агнешка Радванска (Польша) - 4915

7 (7). Гарбинье Мугуруса (Испания) - 4720

8 (10). Светлана КУЗНЕЦОВА (Россия) - 3915

9 (8). Мэдисон Кис (США) - 3897

10 (9). Йоханна Конта (Великобритания) - 3705

16 (18). Елена ВЕСНИНА (Россия) - 2357…

22 (27). Анастасия ПАВЛЮЧЕНКОВА (Россия) - 2040…

27 (25). Дарья КАСАТКИНА (Россия) - 1580…

37 (34). Екатерина МАКАРОВА (Россия) - 1377…

83 (85). Евгения РОДИНА (Россия) - 756…

96 (95). Ирина ХРОМАЧЕВА (Россия) - 680