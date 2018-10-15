Серена Уильямс: "В теннисе нелегко быть темнокожей"

Американская теннисистка Серена Уильямс, которая отказалась от участия в турнире в Пекине и досрочно завершила текущий сезон, заявила, что в таком виде спорта, как теннис, нелегко быть темнокожей. Она также отметила, что ей в этом плане очень помогла сестра Винус.

- Нелегко быть темнокожей в том виде спорта, в котором такие обычно не играли, - приводит Tennis World USA слова Уильямс. - У меня не было никаких руководст к действию. Моя сестра Винус начала карьеру на год раньше меня. Она открыла так много дверей и границ, мне было значительно легче. Мы все испытываем разные эмоции, о которых не так легко говорить. Но я думаю, что мы должны это делать.

В текущем сезоне 36-летняя американка одержала 18 побед и потерпела 6 поражений.